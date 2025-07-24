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MLB／林多終結連31打數卡彈 阿隆索開轟助大都會橫掃天使

聯合新聞網／ 綜合外電報導
林多與阿隆索終於在低潮後回神。 法新社
林多與阿隆索終於在低潮後回神。 法新社

大都會隊主力打者林多（Francisco Lindor）與阿隆索（Pete Alonso）終於在低潮後回神，24日主場對天使隊聯手貢獻5分打點，幫助球隊以6比2奪勝，完成系列賽橫掃。

第3局林多擊出左外野安打攻下超前分，打破自己生涯最長的連31個打數無安打。緊接著阿隆索咬中一顆速球轟向左中外野二樓看台，炸裂一發439呎的3分砲，是他本季第22轟、生涯第248轟。林多第4局再添1分打點，單場2安2打點，阿隆索則在第7局補上一支右外野安打，總計2安3打點。

林多賽後感謝球迷支持：「這讓你想每天都更努力。這座城市、這個市場迫使你每天都拿出最好的自己。你不能把這當作理所當然，很抱歉之前沒表現好。」

阿隆索近況同樣低迷，進入7月後打擊率從0.291跌至0.270，這發全壘打則是他自7月8日以來的首轟。他表示：「全壘打當然很好，不過最後一個打席打向中右外野的安打，反而更讓我覺得狀態正在回來。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）對兩位主力的回暖也給予肯定：「我們一直知道他們的實力有多強，今天這樣的表現正是球隊未來所需要的。」

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