3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）今年改披巨人隊球衣，開季至今登板先發17場，終於拿到勝投了。

巨人作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行3連戰最後一戰，也是兩隊本季最後一次交手，韋蘭德先發5局只被揮出1支安打，雖投出5次保送但未失分，巨人終場以9：3獲勝，這位42歲老將終止8連敗，總算拿到本季首勝，他說：「終於有貢獻，真是太高興了。」

賽前連續16場先發未勝是巨人隊史單季最慘紀錄，狄佛斯（Rafael Devers）5局上轟出陽春砲，攻下全第1分，6局上再轟3分砲，全場5打數3安打、攻下4分打點，力挺老大哥韋蘭德本季首勝開張，巨人本季對戰勇士5勝1敗落幕。

韋蘭德和巨人簽下1年1500萬美元合約，3月30日首次登板，怎麼投就是贏不了球，直到今天才改運，本季戰績1勝8敗、防禦率4.70，生涯20年累積263勝，穩居現役投手排名第1。

他笑說：「有幾個人送我一瓶好酒祝賀，感覺很棒，所以我應該會喝一點。」

韋蘭德表示，這段時間無論是身體還是登板，都經歷一段艱難的時期，希望這能讓一切朝著正確的方向發展。

商品推薦