MLB／費城人哈波生涯第350轟出爐 最年輕現役球員達陣

費城人隊今天在主場對紅襪隊進行3連戰最後一戰，1局下史瓦柏（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）連續轟出全壘打，哈波成為最年輕達到生涯350轟的現役球員。

紅襪先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）1局下面對費城人前3棒就失3分，先被透納（Trea

Turner）揮出安打，再被史瓦柏轟出兩分砲，哈波追加陽春砲，兩人分別是本季第34、14轟。

哈波2012年展開大聯盟生涯，連續14季全壘打都達二位數，今天成為現役球員350轟第8人，32歲達到里程碑也是年紀最輕，洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）以434轟排名第1。

史瓦柏本季34轟在國聯排名第3，前兩名是道奇隊大谷翔平37轟、響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）36轟。

439 feet

110.8 MPH



Bryce Harper CRUSHED his 350th career homer! 😤 pic.twitter.com/me04kzSI6q — MLB (@MLB) 2025年7月23日

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