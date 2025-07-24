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MLB／大谷連5場開轟平道奇隊史 靠弗里曼再見安跑回致勝分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平連5場開轟追平隊史。 法新社
大谷翔平連5場開轟追平隊史。 法新社

大谷翔平近況火熱，今天對雙城隊之戰1局下又開轟，連續5場比賽揮出全壘打，追平隊史紀錄，本季37轟獨居國聯全壘打王，道奇9局下靠弗里曼（Freddie Freeman）揮出兩分打點再見安打，大谷跑回致勝分，以4：3逆轉戰局。

大谷對雙城3連戰都擔任第2棒，今天1局下首次站上打擊區，面對雙城先發投手派達克（Chris Paddack），在2好球後逮中79英里曲球，轟成中外野方向441英尺陽春砲，攻下全場第1分。

大谷從20日對釀酒人隊之戰起，連續5天在道奇球場出現全壘打，昨天連4場已是大聯盟日本球員紀錄，今天更是追平隊史，而且37轟超前響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）1轟，獨居國聯排名第1，在大聯盟只落後水手隊羅利（Cal Raleigh）2轟。

大谷成為道奇第7名連續5場比賽出現全壘打的球員，前6人是1950年坎佩尼拉（Roy Campanella）、2001年格林（Shawn Green）、2010年坎普（Matt Kemp）、2014到15年跨季岡雷雷茲（Adrian Gonzalez）、2015年彼德森（Joc Pederson）、2019年孟西（Max Muncy）。

大聯盟上一位連續5戰開轟的球員是洋基隊賈吉（Aaron Judge），去年9月22到27日締造紀錄，大谷在今年明星賽後首戰4打數掛零，接下來連續5場比賽開轟。

雙城今天打完前8局3：2領先，9局下推出第5任投手賈克斯（Griffin Jax），連續解決兩名打者後，被貝茲（Mookie Betts）揮出內野安打，接著故意四壞球保送大谷，再保送魯伊茲（Esteury Ruiz）形成滿壘，弗里曼揮出左外野方向再見安打，送回貝茲、大谷，終場1分之差險勝，以2勝1敗贏得系列賽。

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道奇 大谷翔平

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