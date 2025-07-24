MLB／費爾柴德才剛轉戰光芒 還沒上場就進傷兵名單

美國職棒坦帕灣光芒隊昨天延攬台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）入隊，今天宣布費爾柴德因為右側腹斜肌拉傷，列入10天傷兵名單。

29歲的費爾柴德原先效力亞特蘭大勇士隊，21日遭到勇士隊指定讓渡（DFA），移出大聯盟40人名單。光芒隊22日宣布用金錢交易方式網羅費爾柴德，穿20號球衣。

費爾柴德成為光芒隊一員後，還沒上場比賽就進傷兵名單。一般而言，腹斜肌拉傷最快需要2到3周時間恢復，若程度嚴重可能缺陣更長時間。

費爾柴德季前遭到辛辛那提紅人隊指定讓渡，開季從勇士隊出發。他在勇士隊待3個多月又遭割愛，今年二度遭指定讓渡，光芒隊在這時候給他機會。

他今年在勇士隊沒有太多發揮空間，5月底滑壘導致右手小指受傷，缺陣逾2周，本季共出賽28場，51個打數11支安打，打擊率2成16，沒有全壘打。

費爾柴德擁有5季美國職棒大聯盟經驗，具備優異守備能力與飛快腳程，但大多擔任替補外野手，尚未站穩先發位置。

費爾柴德是中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）外野手的可能人選之一。他今年春訓接受中央社訪問，表達願效力中華隊。

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