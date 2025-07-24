大谷連4場開轟 日籍球員首人

美國職棒大聯盟道奇隊昨天在主場以七比十不敵雙城隊，即使九局下面對五分落後，大谷翔平仍在兩出局後敲出兩分砲，本季第卅六轟出爐，和響尾蛇隊蘇亞雷斯並列國聯全壘打王，也締造日本球員史上首次連四場開轟紀錄。

道奇先發投手山本由伸投五局被敲五支安打，失三分只有一分自責，投出八次三振，好表現也等到隊友分數支援，四局下帕赫斯三分砲追平比數，讓他逃過敗投；山本退場後，道奇牛棚六、七局上各失三分種下敗因，吞下近五戰第四敗。

雙城九局上擴大到十比五領先，大谷九局下砲轟雙城「守護神」杜蘭，道奇雖然追近比數，但無法延續攻勢，三連戰前兩戰和雙城打平，道奇總教練羅伯玆說：「無論比數如何，大谷每天都專注比賽。」

更特別的是，杜蘭昨天賽前出賽四十五場、面對一百八十一名打者沒被敲出過全壘打，對決大谷首次破功，羅伯茲說：「杜蘭是非常優秀的投手，大谷打到時速一百哩、有細微變化的指叉球，並將球帶到左外野，真的非常了不起。」

大谷前天對雙城登板先發，昨天又轟出全壘打，稍微澆熄外界對於他登板後打不好的疑慮；羅伯茲認為現在下結論還太早，畢竟大谷本季六次登板有兩次只投一局，「我們會盡量不受外界雜音干擾，但這支全壘打是一件正面的事。」

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