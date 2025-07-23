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MLB／林多生涯最大低潮！ 30打數無安打大都會仍爭氣3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
林多陷入空前大低潮，但大都會戰績仍然維持高檔。 法新社
林多陷入空前大低潮，但大都會戰績仍然維持高檔。 法新社

大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）近期陷入本季最嚴重的打擊低潮，今天主場迎戰天使隊，擔任先發第2棒，4打數無安打還吞下2K，近6場比賽累積30打數無安打，創下他大聯盟生涯最慘的連續無安打紀錄。

上一次遇到這麼大的低潮，是林多2016年還效力印地安人隊時期所創下的26打數無安打紀錄。 目前出賽100場，累積19轟以及55分打點，打擊率為2成45。他的低潮始於7月12日對上皇家隊的比賽第2打席，至今仍未止跌。

儘管林多狀況低迷，大都會全隊展現強大韌性，第5局靠捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）轟出追平2分彈，再由尼莫（Brandon Nimmo）擊出適時安打完成逆轉，單局灌進3分奠定勝基，最終以3：2力克天使，收下近期的3連勝，目前戰績58勝44敗，位居國聯東區第2。

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林多

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