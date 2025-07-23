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MLB／洋基「米飯哥」致勝轟 斷藍鳥主場11連勝與對戰5連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
萊斯在九局上以1發陽春砲打破僵局，幫助洋基追平系列賽。 法新社
萊斯在九局上以1發陽春砲打破僵局，幫助洋基追平系列賽。 法新社

位居美東前2名的洋基隊與藍鳥隊今天繼續上演「割喉戰」，洋基靠著奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、貝林傑（Cody Bellinger）與「米飯哥」萊斯（Ben Rice）接力開轟，以5：4險勝藍鳥，將系列賽扳平，雙方勝差縮減為3場，同時終結藍鳥在主場的11連勝紀錄與對戰5連敗。

洋基首局就展開攻勢，由奇森姆炸裂3分砲，重擊藍鳥先發投手，3屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）；而藍鳥下個半局由巴傑（Addison Barger）敲出適時安打追回1分，後續雙方互有攻勢，但都未能得分。

五局上，洋基再由貝林傑補上1發陽春砲，擴大領先至4：1。不過巴傑再度敲安追回1分，下個半局更在洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）失誤後，靠施奈德（Davis Schneider）與「春天哥」史普林格（George Springer）的適時安打，將比數追平至4：4。

平手僵局來到在九局上，洋基萊斯挺身而出，面對藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），一棒轟出右外野陽春砲超前比分，，這是他本季第15轟。九局下守護神威廉斯（Devin Williams）雖被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲安，但隨後連續解決3人，驚險守成，收下個人本季第15次救援成功。

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洋基 藍鳥

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