MLB／巨人先發輪值空缺誰來補？鄧愷威被官網記者點名

巨人隊23歲右投柏德松（Hayden Birdsong）今天被下放3A，輪值出現空缺，旅美好手鄧愷威被巨人隊官網記者瓜爾達多（Maria Guardado）點名是可能接替人選。

目前巨人先發輪值有韋伯（Logan Webb）與瑞伊（Robbie Ray）領銜，二年級生路普（Landen Roupp）也站穩第3號先發，老將韋蘭德（Justin Verlander）表現下滑，今年先發16場一勝難求。

除了透過交易補強外，瓜爾達多指出，下放柏德松後球隊可能選擇牛棚車輪戰，如果要維持正常先發輪值，可能讓西摩（Carson Seymour）接替，或是從3A拉上左投懷森杭特（Carson Whisenhunt）、右投鄧愷威。

懷森杭特是巨人農場第2名新秀，今年3A先發18場，防禦率為4.42。鄧愷威則是出賽24場出賽（其中4場先發）防禦率3.78。不過兩人目前皆未列入40人名單，若要升上大聯盟需調整陣容。

鄧愷威近3場先發，主投15.2局狂飆27K，只有4次保送，防禦率僅0.57，每局被上壘率0.70，被打擊率僅1成30。今天鄧愷威原本要在3A先發，但球隊臨時改成左投希曼尼茲（Antonio Jimenez）。

商品推薦