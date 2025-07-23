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MLB／大谷翔平連4場開轟日本第一人 道奇牛棚大失血還是輸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天在九局下半締造生涯首次的連4場開轟，本季第36轟出爐。 路透
大谷翔平今天在九局下半締造生涯首次的連4場開轟，本季第36轟出爐。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平雖然締造生涯首次的連4場開轟，本季第36轟出爐，日本投手山本由伸今天先發也有5局掉3分（1分責失）的表現，然而牛棚大失血，讓道奇隊最終仍以7：10敗給雙城隊。

打擊近況不錯的大谷翔平今天前4打席熄火，前兩打席都遭到三振，5局下敲出飛球出局、7局下滾地球出局，不過9局上在壘上有人時開轟，一發兩分砲讓他延續連4場開轟，也是大聯盟日籍球員第一次，只不過仍追不上前段累積的失分。

山本由伸今天以三上三下開局，但2局上因為安打、保送堆積壘包，1出局後隊友的失誤造成失分，2出局後被瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲出的二壘安打又丟掉2分，讓他單局丟掉3分。

第3局開始回穩的山本由伸，最終以101球投完5局，失3分（1分責失），被敲5支安打但也投出8次三振，好表現這次也有等到隊友分數支援，無關勝敗。

道奇隊在4局下先由史密斯（Will Smith）、弗里曼（Freddie Freeman）保送上壘後，帕赫斯（Andy Pages）的三分砲瞬間追平比數，也讓山本由伸逃過敗投。

然而山本由伸退場後，牛棚先在6局上丟掉3分，道奇打線靠6局下金慧成的適時安打追回2分，然而7局上接手的克萊茵（Will Klein）在1出局後連投3個四壞，接手的恩里克斯（Edgardo Henriquez）雖然製造滾地球，但自己暴傳一壘，讓雙城隊一口氣跑回3分。

雙城9局上再得1分，拉大到10：5領先，大谷9局下從雙城「守護神」杜蘭（Jhoan Duran）的手中轟出兩分砲，未能改變戰局，道奇終場仍以3分之差落敗，吞下近5戰第4敗，兩隊在3連戰前兩戰打平。

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）目前39轟在大聯盟排名第1，洋基隊賈吉（Aaron Judge）、響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、大谷36轟並列第2，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）33轟排名第5，其餘打者未達30轟紀錄。

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道奇 山本由伸 大谷翔平

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