MLB／羅利相隔6場第39轟出爐 水手斬斷釀酒人11連勝

挑戰12連勝的釀酒人隊今天被水手隊斬斷，吉伯特（Logan Gilbert）6.1局無失分的好投，加上羅利（Cal Raleigh）在6局下的致勝陽春砲，讓水手隊以1：0擊敗釀酒人隊。

吉伯特今天僅被敲出2支安打，另外投出10次三振，接手的4位牛棚投手更是合力投出2.2局沒有被敲出安打，攜手演出完封。

水手今天面對米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）雖然敲出3支安打，但3.2局也吞了7次三振，沒能拿下分數，直到6局下面對米爾斯（Nick Mears），羅利敲出飛行距離391呎的陽春砲，本季第39轟成為致勝一擊，全壘打數穩居大聯盟第1。

羅利也追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），成為隊史前5個球季最多轟的打者（132轟）；羅利上次開轟已經是7月11日，今天終結近6場的乾旱，而照此進度，也有望超越小葛瑞菲在1997、1998年締造的單季56轟紀錄。

CAL RALEIGH DUMPS HIS LEAGUE-LEADING 39TH HOMER‼️



(via @MLB)pic.twitter.com/8eieouSUOZ — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年7月23日

水手斬斷釀酒人11連勝。 路透

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