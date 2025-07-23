快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／羅利相隔6場第39轟出爐 水手斬斷釀酒人11連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
羅利在6局下的致勝陽春砲率水手斬斷釀酒人11連勝。 路透
羅利在6局下的致勝陽春砲率水手斬斷釀酒人11連勝。 路透

挑戰12連勝的釀酒人隊今天被水手隊斬斷，吉伯特（Logan Gilbert）6.1局無失分的好投，加上羅利（Cal Raleigh）在6局下的致勝陽春砲，讓水手隊以1：0擊敗釀酒人隊。

吉伯特今天僅被敲出2支安打，另外投出10次三振，接手的4位牛棚投手更是合力投出2.2局沒有被敲出安打，攜手演出完封。

水手今天面對米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）雖然敲出3支安打，但3.2局也吞了7次三振，沒能拿下分數，直到6局下面對米爾斯（Nick Mears），羅利敲出飛行距離391呎的陽春砲，本季第39轟成為致勝一擊，全壘打數穩居大聯盟第1。

羅利也追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），成為隊史前5個球季最多轟的打者（132轟）；羅利上次開轟已經是7月11日，今天終結近6場的乾旱，而照此進度，也有望超越小葛瑞菲在1997、1998年締造的單季56轟紀錄。

水手斬斷釀酒人11連勝。 路透
水手斬斷釀酒人11連勝。 路透

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

水手 Cal Raleigh

延伸閱讀

MLB／布萊恩胡逼近「巨怪」紀錄 全壘打王羅利連5戰熄火

MLB／從差2.4公分就淘汰到全壘打大賽冠軍 羅利：驚訝自己能做到

MLB／羅利全壘打大賽有多吸睛？一度登昨日所有節目收視之冠

MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

相關新聞

MLB／大谷翔平連4場開轟日本第一人 道奇牛棚大失血還是輸

道奇隊日本球星大谷翔平雖然締造生涯首次的連4場開轟，本季第36轟出爐，日本投手山本由伸今天先發也有5局掉3分（1分責失）...

MLB／台美混血費爾柴德轉戰光芒 延續大聯盟出賽機會

美國職棒台美混血外野手費爾柴德在勇士隊失去舞台，遭移出大聯盟40人名單後，今天獲得坦帕灣延攬，延續他在大聯盟的出賽機會

MLB／巨人先發輪值空缺誰來補？鄧愷威被官網記者點名

巨人隊23歲右投柏德松（Hayden Birdsong）今天被下放3A，輪值出現空缺，旅美好手鄧愷威被巨人隊官網記者瓜爾達多（Maria Guardado）點名是可能接替人選。 目前巨人先發輪值

MLB／終於上場守備！狄佛斯轉戰巨人後首度以先發一壘亮相

歷經交易風波後，狄佛斯（Rafael Devers）將在今天巨人隊作客勇士隊的比賽首次鎮守一壘。先前紅襪隊在安排守位時與狄佛斯意見相左，從而促成狄佛斯被交易至巨人，他轉戰巨人時也表達，自己願意接受球隊

MLB／羅利相隔6場第39轟出爐 水手斬斷釀酒人11連勝

挑戰12連勝的釀酒人隊今天被水手隊斬斷，吉伯特（Logan Gilbert）6.1局無失分的好投，加上羅利（Cal Ra...

MLB／運動家「美技製造機」因傷缺陣 小孟西挨砸也進傷兵

運動家隊今日宣布，將新秀中外野手克拉克（Denzel Clarke）以及與內野手孟西（Max Muncy）放入10天傷兵名單。總教練柯薩伊（Mark Kotsay）表示，克拉克是內收肌拉傷，預計將缺陣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。