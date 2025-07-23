MLB／運動家「美技製造機」因傷缺陣 小孟西挨砸也進傷兵

運動家隊今日宣布，將新秀中外野手克拉克（Denzel Clarke）以及與內野手孟西（Max Muncy）放入10天傷兵名單。總教練柯薩伊（Mark Kotsay）表示，克拉克是內收肌拉傷，預計將缺陣數周；孟西則是在昨日對遊騎兵隊遭觸身球擊中右手。

克拉克在中外野防區的守備令人安心，今年6月10日他爬牆沒收天使隊薛耶爾（Nolan Schanuel）的全壘打，一戰成名。

運動家為了填補空缺，從3A叫上外野手湯瑪斯（Colby Thomas）與柯特斯（Carlos Cortes）。28歲的柯特斯在3A出賽71場，打擊率0.322，敲出17轟並貢獻77分打點，這次是他生涯首度升上大聯盟。

小孟西雖然檢查無大礙，但仍被要求觀察數日。小孟西最廣為人知的是與來自道奇隊，且同樣鎮守三壘的明星內野手大孟西撞名，2人生日甚至同樣都在8月25日。去年8月大孟西在3A復健賽時，兩人相見歡，如今小孟西已跟上大孟西的腳步在大聯盟奮戰。

DENZEL CLARKE OMG! 🤯 pic.twitter.com/2QJBAkmZqN — MLB (@MLB) 2025年6月10日

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