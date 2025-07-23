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MLB／辛苦復出卻收死亡威脅 太空人麥卡勒斯今又遇水泡傷勢

聯合新聞網／ 綜合報導
麥考勒斯復出後狀況不甚穩定，還曾遭遇威脅，今天又發生水泡傷勢。 美聯社
麥考勒斯復出後狀況不甚穩定，還曾遭遇威脅，今天又發生水泡傷勢。 美聯社

本賽季擺脫因右臂傷勢陰霾重返大聯盟的太空人隊右投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因右手手指起水泡，今日被放進傷兵名單，這使得太空人本季已有7位先發投手，總計17名球員進入傷兵名單，傷兵情況相當嚴重。

現年31歲的麥卡勒斯在今年3月19日春訓重返投手丘，此前已因傷勢而有868天未曾登板。他在2023年6月接受手臂屈肌肌腱修復手術，整季報銷，而2024年復健過程也出現延遲，導致他缺席超過1年時間。

本季成功回歸後，卻在在5月中旬復出的第2場比賽被打爆，單局失掉7分，賽後竟在社群軟體上遭到醉酒賭客威脅，內容甚至提及要危害麥卡勒斯與其家人的生命安全，使他不堪其擾，後續在報案後才取得對方道歉。

而意外仍持續發生，麥卡勒斯曾在今年6月因腳傷被放入15天傷兵名單，如今又因手指水泡再度缺陣。 目前麥卡勒斯本季出賽11場，總計投44.1局，戰績2勝4敗，自責分率6.90，表現仍不甚穩定。

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