MLB／哈勒戴家族再寫簽約金里程碑！洛磯給2.6億元創高中生紀錄
洛磯隊在今年MLB選秀會上以首輪第4順位選中高中游擊手E.哈勒戴（Ethan Holliday），周二與他簽下價值900萬美元（約新台幣2.63億）的合約，這不僅是今年選秀中最高的簽約金額，也刷新MLB選秀史上高中球員的最高簽約金紀錄。
根據MLB規定，各隊根據選秀順位有固定的簽約額度，第4順位的建議簽約金為877.9萬美元，而洛磯隊額外加碼22.91萬美元，超越了第3順位水手隊安德森（Kade Anderson）的880萬美元、狀元華盛頓國民隊威利茲（Eli Willits）的820萬美元。
哈勒戴出生於棒球世家，父親哈勒戴（Matt Holliday）是前明星外野手，曾在大聯盟征戰15年；哥哥J.哈勒戴（Jackson Holliday）則是2022年狀元，目前效力金鶯隊，當年也以819萬美元簽約金創下高中生紀錄，而這項紀錄日前被狀元威利茲所破，隔幾天自己的弟弟再超越。
900萬美元簽約金與MLB選秀史上第4高的簽約金持平，E.哈勒戴成為今年前9順位中唯一拿到超額簽約金的球員，且哈勒戴家族的棒球血脈似乎還沒到盡頭，因為家中還有1個明天將滿12歲的小弟R.哈勒戴（Reed Holliday）。
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