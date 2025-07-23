MLB／25球僅6好球還抓不到出局 巨人伯德松走鐘遭下放3A

巨人隊今日宣布將右投柏德松（Hayden Birdsong）下放至3A。伯德松昨日先發面對勇士隊比賽中，1個出局數都無法抓下，失掉5分責失，導致球隊最終以5：9吞下6連敗。

伯德松昨日比賽控球大走鐘，共投出4次保送，1次觸身球，還出現1次暴投。他全場僅投25球，其中只有6球是好球。這是他生涯37場出賽，第1次未能解決任何1名打者，近13局已投出17次保送，控球明顯不佳。

這場比賽過後，他的防禦率升至4.80，最近7場先發更高達8.13。除了伯德松外，巨人也在今天將右投貝克（Tristan Beck）下放至3A，同時從小聯盟叫上2名右投西摩（Carson Seymour）與海勒（Sean Hjelle），加強牛棚深度。

海勒今天面對勇士第6局登板，投1局被敲2安，投出1K，無失分。西摩吃下第8和第9局，被敲1安、飆出4K，無失分。巨人終場以9：0完封勇士。

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