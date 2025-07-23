MLB／生日當天進傷兵名單！道奇牛棚再損左投大將史考特

道奇隊牛棚左投史考特（Tanner Scott）今天迎來31歲生日，卻因左手肘發炎進入15天傷兵名單，對本就受傷兵困擾的道奇牛棚無疑是一大衝擊，因此道奇將2周前才下放3A的前明星終結者迪亞茲（Alexis Diaz）拉上大聯盟支援。

史考特昨天比賽因手臂不適提前退場，目前道奇牛棚早已缺少多位後援大將，包含右投崔南（Blake Treinen）、寇佩克（Michael Kopech）以及整季尚未登板的葛雷特洛（Brusdar Graterol），其中崔南已接近復出。

不過道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對史考特的傷勢持樂觀態度，認為情況沒想像中的糟糕。史考特接受檢查後，羅伯茲透露：「就目前跟醫療團隊的交流來看，我們對情況感到樂觀。」

今年是史考特4年總值7200萬美元合約的第1年，目前47場出賽戰績1勝2敗，自責分率4.14，拿下19次救援成功，但也吞下7次救援失敗。至於被拉上來的前明星終結者迪亞茲，雖然不是第1次被道奇拉上大聯盟，但目前尚未代表道奇在大聯盟出賽過。

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