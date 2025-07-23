聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／45歲希爾重返大聯盟寫滿滿紀錄 5局1責失退場
45歲的希爾（Rich Hill）今天穿上皇家隊球衣對上生涯起點的小熊隊，光是站上投手丘就已經寫下多項紀錄，而他的本季初登板也留下5局被敲6支安打，失3分（1分責失），1次三振、2次保送的成績。
皇家隊是希爾生涯效力的第14支球隊，追平由傑克森（Edwin Jackson）所創下的大聯盟紀錄，而皇家隊也是希爾在40歲之後效力的第7支球隊，這是大聯盟史上最多的紀錄。
45歲又133天的希爾將成為自2012年5月27日莫伊爾（Jamie Moyer）以來，最年長的先發投手，莫伊爾當年最後一次出賽是49歲又191天；希爾也是皇家隊史最年長出賽投手，打破派瑞（Gaylord Perry）的45歲又6天紀錄。
踏上生涯初登板的小熊隊主場投手丘，希爾開賽就先被敲出安打，但接著三振、保送之後，連續抓到2個出局數下莊；2局下同樣安打開局，但接下來隊友發生失誤，1出局後因為安打、盜壘、滾地推進，丟掉2分但都不算責失。
3、4局希爾成功回穩，然而第5局卻是2出局後被連敲2安，因此丟掉1分責失，而5局投完用球數來到90球也因而退場，皇家打線被封鎖情況下，希爾退場時以0：3落後給小熊隊。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言