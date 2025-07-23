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MLB／終於上場守備！狄佛斯轉戰巨人後首度以先發一壘亮相

聯合新聞網／ 綜合報導
狄佛斯在轉戰巨人1個多月後，首次鎮守一壘。 路透
狄佛斯在轉戰巨人1個多月後，首次鎮守一壘。 路透

歷經交易風波後，狄佛斯（Rafael Devers）將在今天巨人隊作客勇士隊的比賽首次鎮守一壘。先前紅襪隊在安排守位時與狄佛斯意見相左，從而促成狄佛斯被交易至巨人，他轉戰巨人時也表達，自己願意接受球隊任何安排。

紅襪春訓期間簽下金手套三壘手布萊格曼（Alex Bregman），並希望狄佛斯改任指定打擊，雖然一開始他有抗拒，但最後仍接受這個角色。不過當紅襪一壘手卡薩斯（Triston Casas）因傷整季報銷後，球隊再次詢問他是否能補上一壘，他則選擇拒絕。

雙方一連串衝突後，紅襪選擇將狄佛斯交易至巨人，然而，狄佛斯在交易後表示，願意為了幫助巨人贏球接受任何安排，並持續進行一壘守備練習，為了上場做準備。他也在今天首次以先發一壘手上陣，並擔任第3棒。

巨人為加強進攻火力，在狄佛斯入隊後一直讓他擔任指定打擊。當談到為何願意為巨人守一壘，卻不願配合紅襪時，狄佛斯表示自己「應該值得更多尊重」。不過他目前受下背椎間盤傷勢困擾，截至今天賽前，他來到巨人後打擊率僅0.219，有2轟與10分打點。

狄佛斯今天5打數2安打，貢獻1分打點，守備部分沒有發生失誤。巨人終場以9：0完封勇士。

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巨人 紅襪

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