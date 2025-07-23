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MLB／台美混血費爾柴德轉戰光芒 延續大聯盟出賽機會

中央社／ 洛杉磯22日專電
費爾柴德。 路透
費爾柴德。 路透

美國職棒台美混血外野手費爾柴德勇士隊失去舞台，遭移出大聯盟40人名單後，今天獲得光芒隊延攬，延續他在大聯盟的出賽機會。

29歲的費爾柴德是中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）外野手的可能人選之一。他擁有5季美國職棒大聯盟經驗，具備優異守備能力與飛快腳程，今年春訓接受中央社訪問，表達願效力中華隊。

費爾柴德今年效力勇士，擔任替補外野手，棒球生涯仍在力拚站穩大聯盟。勇士隊昨天宣布將他指定讓渡（DFA），移出大聯盟40人名單，他球員生涯面臨下放小聯盟或轉隊命運。

光芒隊今天宣布，以現金交易的方式，網羅費爾柴德入隊，將穿上20號球衣。光芒隊今天在主場迎戰白襪隊，費爾柴德沒有先發，但已列入可上場球員名單。

費爾柴德今年在勇士隊沒有太多發揮空間，5月底因滑壘導致右手小指受傷，缺陣逾2周，本季總共出賽28場，51個打數敲11支安打，打擊率2成16，沒有全壘打。

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