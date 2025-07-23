費爾柴德遭勇士隊釋出 動向待定

台美混血外野手費爾柴德昨天遭美國職棒大聯盟勇士隊放進指定讓渡（ＤＦＡ）名單，美國媒體分析指出，他仍可能吸引有外野戰力深度需求的球隊視線，接下來幾天將決定棒球生涯的下一篇章。

費爾柴德是最早明確表態支持中華隊的美籍台裔選手，受到台灣球迷高度關注，中華職棒聯盟會長蔡其昌最近訪美行程雖未與本人見到面，但費爾柴德仍聯繫表達對代表台灣有高度意願，希望能與聯盟持續保持聯繫，可望在明年世界棒球經典賽穿上中華隊球衣。

現年廿九歲的費爾柴德，美職生涯走得相當曲折，過去先在二○二二年遭到三度ＤＦＡ，分別是響尾蛇、水手、巨人隊，接著今年三月也被紅人隊放進ＤＦＡ名單，而過去四次全數都透過交易轉隊，順利延續大聯盟生涯。

費爾柴德在勇士擔任替補外野手，出賽機會有限，多是後段代守或代跑登場，累積出賽廿八場、五十一打數，如今也在球隊需要清出四十人名單位置的情況下被割捨，生涯第五度遭到ＤＦＡ。

美國媒體分析指出，費爾柴德的生涯已經歷許多起伏，這一刻對他來說可能是挫折，但也可能是重建自我的轉機；他的未來充滿不確定性，需要一支願意給他機會的新球隊，球技仍可能吸引有外野需求的球隊視線。

商品推薦