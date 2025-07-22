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中職／葉總看巔峰時期黃暐傑各球路都是頂的 8月初有望二軍出賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。中華職棒提供
味全龍隊總教練葉君璋。中華職棒提供

味全龍隊第一指名黃暐傑上周五已在天母進行實戰投打練習，總教練葉君璋評價：「還不錯」，他眼中巔峰時期的黃暐傑，各項球路都是「最頂的」，現在就是看開刀過後的穩定性。

葉君璋並未在場看黃暐傑該次實戰投打，但教練回覆狀況是好的，最快球速約147、148公里，「開刀完就是會比較不穩定，但至少第一次live BP是呈現好的狀況，這是還滿重要的一件事。」黃暐傑預計還有一到兩次實戰投打，接下來就是二軍賽事，葉君璋估二軍出賽時間點應該在8月初。

談到印象中最好狀態的黃暐傑，葉君璋大誇：「他的每個武器都是滿頂的，直球角度、變速球、曲球都是好的，大家常在講幾顆星，應該都是4、5顆星那種。」

對於受傷後的黃暐傑可以達到巔峰時期的幾成，葉君璋認為，他的能力一定有，但問題在於開刀後的穩定性，加上年紀比較大，速度能否跟上最好狀態時也是觀察重點，「他只要有回復到巔峰的8成、9成就很不錯。」

葉君璋也提到，黃暐傑畢竟是上過大聯盟的選手，「不管上去多久，有辦法上去，代表一定有能力讓教練欣賞，他既然上得去，就是他有展現好的一面。」

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