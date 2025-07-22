MLB／改打第2棒會不滿？大谷翔平：第9棒也沒問題

道奇隊日本球星大谷翔平今天再度上演二刀流，雖1局上被雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）夯陽春砲，但1局下馬上回敬2分砲，幫助球隊終場以5：2勝出，中止3連敗。

MLB官網指出，首局被敲全壘打後又擊出全壘打，是自1979年費城人隊的拉奇（Randy Lerch）以來，時隔46年再度有人辦到此壯舉。

大谷翔平賽後談到挨轟，「那球本身太甜了，打者也很優秀，這種球果然不會被放過，我自己也認為那是失投球。」大谷提到自己原本期待投到第4局，但用球數偏多，會繼續努力延長局數。

當被問到改打第2棒是否有不滿，大谷直言，「完全沒有不滿。我認為大家都能舒服打球才是最重要的，我收到通知後還回『第9棒也沒問題』。對我來說，哪個打序都可以。」

CRUSHED 💥



Byron Buxton demolishes the second pitch he sees from Shohei Ohtani! pic.twitter.com/haT5wYRIK1 — MLB (@MLB) 2025年7月22日

Shohei Ohtani ... #PitchersWhoRake pic.twitter.com/XyotKv4Ltg — MLB (@MLB) 2025年7月22日

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