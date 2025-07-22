MLB／大谷寫史上首見二刀流專屬紀錄 教頭大讚：毫無疑問的一轟

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今日在主場迎戰雙城隊，以「先發第二棒、先發投手」身份出場。雖然在首局被對方打出陽春全壘打，但他隨即在打擊時轟出逆轉2分砲，自己將失去的分數打回來，同時為本季第35轟，助隊以3比1終止3連敗，同時還寫了一項46年首見的紀錄。

「投手大谷」在首局被「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲出首局首打席全壘打。不過輪到「打者翔平」打擊時，將雙城先發投手投手費斯塔（David Festa）的偏高變速球轟向中外野，形成逆轉2分砲，這是大谷本季第2次連3戰開轟，也使他日美通算打點突破800分。

Shohei Ohtani ... #PitchersWhoRake pic.twitter.com/XyotKv4Ltg — MLB (@MLB) 2025年7月22日

大谷今天投了本季最長的3局，用了最多的46球，挨4安，失掉1分，並附帶3K。球速最快達99.1英里。且根據MLB官網資料，大谷成為自1959年紅雀隊布里吉斯（Marshall Bridges）與1979年費城人隊的拉奇（Randy Lerch）以來，相隔46年來第3位在「同局挨轟又自己敲全壘打」的球員，而且是史上支「逆轉轟」。

談到球隊先前面臨的連敗，大谷表示：「保持放鬆投入比賽很重要，連勝時這很自然，連敗時反而不會注意到這點。」總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也大讚：「毫無疑問，這支全壘打非常棒。雖然之後被三振的幾次，但他在打擊上沒有問題。」

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