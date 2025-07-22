快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

MLB／大谷寫史上首見二刀流專屬紀錄 教頭大讚：毫無疑問的一轟

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷今天寫下復出以來最長的投球局數，也有開轟表現。 路透
大谷今天寫下復出以來最長的投球局數，也有開轟表現。 路透

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今日在主場迎戰雙城隊，以「先發第二棒、先發投手」身份出場。雖然在首局被對方打出陽春全壘打，但他隨即在打擊時轟出逆轉2分砲，自己將失去的分數打回來，同時為本季第35轟，助隊以3比1終止3連敗，同時還寫了一項46年首見的紀錄。

「投手大谷」在首局被「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲出首局首打席全壘打。不過輪到「打者翔平」打擊時，將雙城先發投手投手費斯塔（David Festa）的偏高變速球轟向中外野，形成逆轉2分砲，這是大谷本季第2次連3戰開轟，也使他日美通算打點突破800分。

大谷今天投了本季最長的3局，用了最多的46球，挨4安，失掉1分，並附帶3K。球速最快達99.1英里。且根據MLB官網資料，大谷成為自1959年紅雀隊布里吉斯（Marshall Bridges）與1979年費城人隊的拉奇（Randy Lerch）以來，相隔46年來第3位在「同局挨轟又自己敲全壘打」的球員，而且是史上支「逆轉轟」。

談到球隊先前面臨的連敗，大谷表示：「保持放鬆投入比賽很重要，連勝時這很自然，連敗時反而不會注意到這點。」總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也大讚：「毫無疑問，這支全壘打非常棒。雖然之後被三振的幾次，但他在打擊上沒有問題。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

大谷翔平

相關新聞

MLB／大谷挨1轟再敲1轟 道奇「屠城」5分都靠全壘打中斷3連敗

自己挖的坑，大谷翔平自己補救，今天投球3局失1分、打擊4打數敲出1安打為兩分砲，道奇隊靠包含這一轟在內的4發全壘打，終場...

MLB／前4次都成功交易轉隊 美媒看費爾柴德第5度DFA是挫折也是轉機

勇士隊將台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）放進指定讓渡名單，這已是他生涯第5度遭到DFA，下一步...

中職／葉總看巔峰時期黃暐傑各球路都是頂的 8月初有望二軍出賽

味全龍隊第一指名黃暐傑上周五已在天母進行實戰投打練習，總教練葉君璋評價：「還不錯」，他眼中巔峰時期的黃暐傑，各項球路都是...

MLB／大谷寫史上首見二刀流專屬紀錄 教頭大讚：毫無疑問的一轟

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今日在主場迎戰雙城隊，以「先發第二棒、先發投手」身份出場。雖然在首局被對方打出陽春全壘打，但他隨即在打擊時轟出逆轉2分砲，自己將失去的分數打回來，同時為本季第35轟，助隊以

MLB／改打第2棒會不滿？大谷翔平：第9棒也沒問題

道奇隊日本球星大谷翔平今天再度上演二刀流，雖1局上被雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）夯陽春砲，但1局下馬上回敬2分砲，幫助球隊終場以5：2勝出，中止3連敗。 MLB官網指出，首局被敲全

MLB／海盜王牌史肯斯打虎成功！等到火力支援暌違2個月奪勝

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）今天先發對上全大聯盟戰績最佳的老虎隊，暌違近2個月後再度拿下勝投。史肯斯主投6局無失分，送出6K，用86球壓制老虎打線，只被敲出3支安打，防禦率下降至驚人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。