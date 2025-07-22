MLB／海盜王牌史肯斯打虎成功！等到火力支援暌違2個月奪勝

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）今天先發對上全大聯盟戰績最佳的老虎隊，暌違近2個月後再度拿下勝投。史肯斯主投6局無失分，送出6K，用86球壓制老虎打線，只被敲出3支安打，防禦率下降至驚人的1.91，穩居防禦率王。

平時靜悄悄的海盜打線也罕見給予王牌投手火力支援。比賽在第二局下半展開攻勢，霍爾維茲（Spencer Horwitz）適時安打先馳得點，隨後老將麥卡臣（Andrew McCutchen）選到保送形成滿壘，雷諾斯（Bryan Reynolds）再補上2分打點安打，一舉攻下3分奠定勝基。

整場比賽海盜敲出9支安打，最終以3：0完封對手。史肯斯的投球數據雖然為聯盟頂尖，卻難以奪勝。自5月29日後連8場先發無勝，6月單月防禦率2.05卻吞下2敗，5月更以1.91的防禦率僅1勝。這次總算有打線與牛棚支援，終結這段悲情時光。

儘管球隊戰績僅40勝61敗，位居國聯後段班，但史肯斯已成為海盜球迷眼中的希望象徵。優異數據不僅讓他進入國聯新人王與塞揚獎討論行列，球迷熱烈討論的同時，教練團的調度也成為話題焦點，特別是今天用球數十分精簡，許多人也喊話，希望能看到史肯斯投更長局數。

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