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MLB／大谷挨1轟再敲1轟 道奇「屠城」5分都靠全壘打中斷3連敗

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MLB／大谷挨1轟再敲1轟 道奇「屠城」5分都靠全壘打中斷3連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

自己挖的坑，大谷翔平自己補救，今天投球3局失1分、打擊4打數敲出1安打為兩分砲，道奇隊靠包含這一轟在內的4發全壘打，終場以5：2擊敗雙城隊，終止3連敗。

大谷翔平明星賽後首度登板，一開賽就讓球隊處於落後，首打席被雙城開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton）敲出陽春砲，83.9哩的橫掃球被送出左外野全壘打牆外，飛行距離410呎。大谷前5場登板還未被敲全壘打，這也是他身穿道奇球衣後首度挨轟。

儘管開賽就讓球隊陷於0：1落後，大谷霸氣討回，一局下貝茲（Mookie Betts）保送後，擔任第二棒的大谷掃出兩分砲逆轉戰局。

大谷最終以46球完成3局投球，被敲4安打、失1分，有3次三振、1次保送，最快球速99.1哩（約159.5公里）；打擊區上則在首打席的兩分砲後遭到壓制，接下來3打席都是三振，大谷連3場開轟，累積35轟，雖曾短暫並列國聯全壘打榜領先，但響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）火速補上36轟又將大谷擠下。

梅伊（Dustin May）接手投球，中繼4.2局被敲5安打、無失分，維繫道奇的領先局面，成為此戰勝利投手。

道奇5分都靠全壘打拿下，後續有史密斯（Will Smith）在第4、6局各敲1發陽春砲，第7局帕赫斯（Andy Pages）也開火，擴大為5：1領先。

史考特（Tanner Scott）在8局上、兩出局提前登板，續投第9局上演劇場，留下一出局、一二壘有人交到耶茲（Kirby Yates）手中，先投出保送釀成滿壘，克萊門斯（Kody Clemens）高飛犧牲打追回1分，柯瑞亞（Carlos Correa）掃向中外野氣勢超強，由奧特曼（James Outman）在牆前完成再見接殺，這一球飛行距離399呎，差點形成一發追平三分砲。

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道奇 大谷翔平

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