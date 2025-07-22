MLB／遊騎兵資深牛棚大將進傷兵 球團拉上小聯盟1投2野支援

曾效力日職火腿隊，後投回大聯盟的遊騎兵隊資深後援投手馬丁（Chris Martin），因左小腿拉傷被列入傷兵名單，預計將缺席至少約1個月。球團於今日將三壘手容恩（Josh Jung）重新升上大聯盟。馬丁在昨日對戰老虎隊的比賽中退場，防護員也上場關心他的狀況。

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）今天賽前表示，馬丁可能需要休息至少4到6周。這是39歲的馬丁本季第2度進入15天傷兵名單，他本季出賽39場，戰績1勝6敗，防禦率2.39，繳出12次中繼成功。

球團同日自3A叫上容恩、右投溫恩（Cole Winn）與工具人海曼（Michael Helman），並將內野手佛斯克（Justin Foscue）與外野手歐蘇納（Alejandro Osuna）下放小聯盟。

容恩7月2日因陷入低潮被下放，在被下放前的30場比賽中，僅繳出打擊率0.164成績。容恩本季整體成績是打擊率0.237、8支全壘打與35分打點，他2023年新秀年即入選明星賽先發，並隨隊贏得遊騎兵史上唯一世界大賽冠軍。他在今日對運動家隊的比賽先發上陣。

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