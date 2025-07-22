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MLB／小熊三壘「還太菜」 傳有意交易國聯全壘打王蘇亞雷斯
據《The Athletic》報導，由於小熊隊現任三壘手是23歲新秀蕭爾（Matt Shaw），本季出賽67場，打擊三圍0.212／0.285／0.318，只有4轟，表現並不理想，因此傳出有意與響尾蛇隊交易國聯全壘打王蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）。
不過響尾蛇尚未決定是否會在交易截止日前扮演「買家」或「賣家」，球隊傾向在7月31日交易截止日前再做出評估。目前響尾蛇隊戰績50勝50敗，全明星賽後橫掃紅雀隊，回到5成勝率，但距離國聯外卡最後一個名額仍有4.5場勝差。
報導指出，響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）與小熊棒球營運總裁霍耶爾（Jed Hoyer）私交甚篤，2人過去曾在紅襪隊共事。據傳洋基隊也對蘇亞雷斯表達興趣，蘇亞雷斯可能是交易截止日前，聯盟最具交易價值的打者之一。
現年34歲的蘇亞雷斯可於2025年球季結束後成為自由球員，他今天敲出本季第36轟，超越大谷翔平，再度獨居國聯全壘打王寶座。上周末他對紅雀連2場雙響砲，也讓他本季第4次獲選為國聯單周最佳球員。
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