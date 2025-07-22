MLB／小熊PCA膝蓋腫脹暫時缺陣 鈴木誠也解鎖生涯首度中外野

小熊隊明星中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）因右膝不適，未出現在今日對陣皇家隊的先發名單中。小熊總教練康索（Craig Counsell）賽前向媒體透露，阿姆斯壯因膝蓋傷勢無法出賽。

康索解釋阿姆斯壯的傷勢狀況，「他在滑壘時撞了一下，早上起床時覺得有點腫，所以我們今天會讓他休息1天，希望明天他就能回到場上。」這是阿姆斯壯本季第2次缺席比賽，在他缺陣的情況下，將由日籍強打鈴木誠也擔任中外野手，這是他生涯首度擔綱中外野防區。

當被問到阿姆斯壯是否能在當天比賽中代打時，康索表示：「我們會視情況而定。」阿姆斯壯年僅23歲，本季表現大幅進步。去年是他的菜鳥年，出賽123場，打擊率僅0.237，擊出10支全壘打、27次盜壘成功。

不過本季截至目前，他打擊率提升至0.270，已擊出26支全壘打，貢獻72分打點並盜壘成功28次，是本季大聯盟目前唯一「25轟25盜」俱樂部的成員。先前還在球迷票選的國聯MVP預測中，擊敗道奇隊日籍球星大谷翔平。

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