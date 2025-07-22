MLB／近54年首次再見妨礙打擊 費城人罕見靠紅襪捕手凸槌贏球

費城人隊今天在主場迎戰紅襪隊，用超級罕見的方式贏球，兩隊糾纏到10局下，竟靠再見妨礙打擊，以3：2贏得3連戰首戰，這是大聯盟近54年首見。

兩隊本季首次交手，打完正規9局2：2平手，紅襪10局上掛零，10局下費城人面對紅襪第4任投手希克斯（Jordan Hicks），靠保送、暴投、故意保送形成滿壘，輪到索沙（Edmundo Sosa）打擊，在球數2好1壞時，希克斯投出86英里滑球，被判定壞球。

但索沙向主審反應，出棒時碰到紅襪捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）的手套，比賽暫停經過電視輔助判決後，確定是妨礙打擊，三壘上的馬許（Brandon Marsh）跑回致勝分，索沙攻下勝利打點，希克斯未解決任何打者吞下本季第6敗。

大聯盟前一次出現再見妨礙打擊是1971年8月1日，道奇隊克勞佛（Willie Crawford）打擊時，紅人隊捕手班區（Johnny Bench）出現妨礙動作。

BASEBALL IS AMAZING! pic.twitter.com/DejHWQJpFA — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2025年7月22日

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