快訊

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

歲建星發功…4生肖「大暑」後財庫積沙成塔！雞快斜槓、他人脈通錢脈

搶修遭電擊…台電員工器捐撤維生系統 父喊話：爸爸愛你，永遠以你為榮

MLB／下放3A後攻防全面進化！大都會23歲捕手：我不一樣了

聯合新聞網／ 綜合報導
艾瓦瑞茲。 路透
艾瓦瑞茲。 路透

大都會隊23歲捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）今日重返先發陣容，幫助球隊以7：5擊敗天使隊。賽前他被總教練門多薩（Carlos Mendoza）下放3A約4個禮拜，門多薩說明下放是一次「警訊」，相信艾瓦瑞茲已經脫胎換骨。

艾瓦瑞茲賽前受訪時談到被下放：「我學到很多事，這讓我不再跟以前一樣了。」本場比賽他擔綱先發第8棒，繳出2支1與2次保送的表現。艾瓦瑞茲21歲時就能單季25轟，被視為大都會未來看板球星，但今年3月初遭遇傷勢，導致他4月底才回歸，復出後卻陷入低潮。

艾瓦瑞茲不只打擊表現低迷，守備也明顯退步，最終球團決定將他下放3A，希望他能藉此重新調整。艾瓦瑞茲在3A的19場比賽中，狂敲11轟，尤其最後6場比賽敲7轟，讓球團看到他的進步，且守備端接球、傳球與配球都展現全面性成長。

對此門多薩表示，「我們都很替他驕傲，這一點也不容易。」大都會已經讓艾瓦瑞茲重回主力捕手位置，他們相信艾瓦瑞茲的回歸，將貢獻關鍵戰力。

「在3A的那段日子，我學會了怎麼更有耐心。」艾瓦瑞茲說，「我知道我必須持續努力，才有機會重返大聯盟。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

大都會 艾瓦瑞茲

相關新聞

MLB／好兇！大谷翔平挨轟陽春砲 自己炸裂兩分砲逆轉

道奇隊3連敗之際，大谷翔平登板先發，今天一開賽就讓球隊處於落後，首打席被雙城隊開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton...

MLB／近54年首次再見妨礙打擊 費城人罕見靠紅襪捕手凸槌贏球

費城人隊今天在主場迎戰紅襪隊，用超級罕見的方式贏球，兩隊糾纏到10局下，竟靠再見妨礙打擊，以3：2贏得3連戰首戰，這是大...

MLB／前4次都成功交易轉隊 美媒看費爾柴德第5度DFA是挫折也是轉機

勇士隊將台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）放進指定讓渡名單，這已是他生涯第5度遭到DFA，下一步...

MLB／小熊PCA膝蓋腫脹暫時缺陣 鈴木誠也解鎖生涯首度中外野

小熊隊明星中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）因右膝不適，未出現在今日對陣皇家隊的先發名單中。小熊總教練康索（Craig Counsell）賽前向媒體透露，阿姆斯壯因膝

MLB／大谷翔平「一動作」令人敬佩 釀酒人教頭：棒球界寶藏

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）日前接受訪問時，提到道奇隊日本球星大谷翔平一個有禮貌的動作，令他非常尊敬。 大谷翔平打擊前習慣向對方教練致意，碰頭盔帽緣並鞠躬，雖然只是禮貌性舉動，但墨

MLB／小熊三壘「還太菜」 傳有意交易國聯全壘打王蘇亞雷斯

據《The Athletic》報導，由於小熊隊現任三壘手是23歲新秀蕭爾（Matt Shaw），本季出賽67場，打擊三圍0.212／0.285／0.318，只有4轟，表現並不理想，因此傳出有意與響尾蛇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。