MLB／下放3A後攻防全面進化！大都會23歲捕手：我不一樣了

大都會隊23歲捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）今日重返先發陣容，幫助球隊以7：5擊敗天使隊。賽前他被總教練門多薩（Carlos Mendoza）下放3A約4個禮拜，門多薩說明下放是一次「警訊」，相信艾瓦瑞茲已經脫胎換骨。

艾瓦瑞茲賽前受訪時談到被下放：「我學到很多事，這讓我不再跟以前一樣了。」本場比賽他擔綱先發第8棒，繳出2支1與2次保送的表現。艾瓦瑞茲21歲時就能單季25轟，被視為大都會未來看板球星，但今年3月初遭遇傷勢，導致他4月底才回歸，復出後卻陷入低潮。

艾瓦瑞茲不只打擊表現低迷，守備也明顯退步，最終球團決定將他下放3A，希望他能藉此重新調整。艾瓦瑞茲在3A的19場比賽中，狂敲11轟，尤其最後6場比賽敲7轟，讓球團看到他的進步，且守備端接球、傳球與配球都展現全面性成長。

對此門多薩表示，「我們都很替他驕傲，這一點也不容易。」大都會已經讓艾瓦瑞茲重回主力捕手位置，他們相信艾瓦瑞茲的回歸，將貢獻關鍵戰力。

「在3A的那段日子，我學會了怎麼更有耐心。」艾瓦瑞茲說，「我知道我必須持續努力，才有機會重返大聯盟。」

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