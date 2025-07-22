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MLB／道奇弗里曼昨挨砸今仍扛4番 右投崔維諾遭DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼（右）昨日遭到觸身球後退場，所幸並無大礙。 美聯社
弗里曼（右）昨日遭到觸身球後退場，所幸並無大礙。 美聯社

道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）昨天比賽被1顆88英里的伸卡球打中左手腕，雖當下立即退場治療，但後續檢查無大礙，且今天就直接擔綱先發第4棒，他也期盼打破近期的低潮。

弗里曼進入6月後陷入低潮，本周開打前，自6月起的打擊三圍僅為.199/.275/.298。他與道奇打線中的貝茲（Mookie Betts）、艾德曼（Tommy Edman）與赫南德茲（Teoscar Hernandez）一同陷入低潮，加上孟西（Max Muncy）膝傷缺陣，使道奇今日賽前近12戰吞下10敗。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）致電弗里曼，告知他如果手腕感覺良好可以出賽，而弗里曼也立即參與訓練，嘗試修正後的打擊姿勢。弗里曼表示，他在對戰釀酒人隊的賽後觀看自己打擊重播，在其中發現一些機制問題，期待修正後能有好結果。

道奇也從3A叫上投手恩里克斯（Edgardo Henriquez），並將牛棚投手崔維諾（Lou Trivino）指定讓渡（DFA）。恩里克斯本季在3A出賽18場，戰績1勝0敗，防禦率5.89；崔維諾周日只投0.1局就失2分，最終吞下敗戰，本季26場出賽總計投26又1/3局，失11分。

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道奇 弗里曼

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