MLB／大谷翔平「一動作」令人敬佩 釀酒人教頭：棒球界寶藏

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）日前接受訪問時，提到道奇隊日本球星大谷翔平一個有禮貌的動作，令他非常尊敬。

大谷翔平打擊前習慣向對方教練致意，碰頭盔帽緣並鞠躬，雖然只是禮貌性舉動，但墨菲對此印象深刻。

「他展現出來的尊重態度和精神，就算只是外人，也讓人感動。我真的非常尊敬他，希望有更多球員能成為他這種人。」墨菲說。

墨菲也稱讚大谷的二刀流表現，「他身為投手，同時長期以指定打擊出賽，這我無法想像。最讓我佩服的是，他始終保持低調、不引人注意，完全以球隊一員身分行動。他是棒球界的寶藏，我們很幸運能看見他打球。」

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