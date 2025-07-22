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MLB／好兇！大谷翔平挨轟陽春砲 自己炸裂兩分砲逆轉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇隊3連敗之際，大谷翔平登板先發，今天一開賽就讓球隊處於落後，首打席被雙城隊開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton）敲出陽春砲，這也是大谷回歸投球以來首度挨轟，而這股怨氣在下半局就雙倍發洩，大谷敲出兩分砲，直接逆轉戰局。

道奇在明星賽後的首波系列賽遭到釀酒人隊3戰橫掃，今天起展開與雙城的3連戰，大谷打頭陣，今天擔任先發投手、第二棒出賽。

大谷翔平首打席面對巴克斯頓，第1球直球被打成界外，第2球就遭到狙擊，83.9哩的橫掃球被送出左外野全壘打牆外，飛行距離410呎。大谷前5場登板還未被敲全壘打，今天是他身穿道奇球衣後首度挨轟。

雙城第二棒卡斯楚（Willi Castro）打向一壘方向的平飛球進手套，拉納奇（Trevor Larnach）遭到三振，大谷在兩出局後再被傑佛斯（Ryan Jeffers ）敲安，但隨後面對克萊門斯（Kody Clemens）以98.8哩直球讓他揮空三振。

儘管開賽就讓球隊陷於0：1落後，大谷翔平霸氣討回，貝茲（Mookie Betts）保送後，大谷一棒掃出兩分砲，連3場開轟，本季第35轟也追平響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的國聯全壘打王領先位置。

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雙城 道奇 大谷翔平

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