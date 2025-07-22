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MLB／道奇守備煮粥對釀酒人6戰全敗 克蕭怒摔手套：我氣自己

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇本季面對釀酒人一勝難求，且昨日守備頻頻出包，克蕭也按捺不住情緒。 美聯社
道奇本季面對釀酒人一勝難求，且昨日守備頻頻出包，克蕭也按捺不住情緒。 美聯社

昨日道奇隊以5：6敗給釀酒人隊，團隊陷入3連敗低潮，陣中資深左投克蕭（Clayton Kershaw）對於自身表現與球隊近況略顯不滿，「我們大家都很沮喪，我們需要贏下一場比賽，沒有藉口，就是要打得更好。」

克蕭在前3局表現優異，但道奇守備在第4局狀況頻傳。三壘手艾德曼（Tommy Edman）雖上演精彩飛撲，但美技「做一半」，傳往一壘失誤導致丟分，加上外野手帕赫斯（Andy Pages）出現嚴重瑕疵，導致道奇被追平。克蕭主投4.1局，失掉的3分中只有1分責失。

這是道奇近12場中的第10敗，也讓釀酒人成為本季的「道奇殺手」，本季雙方6場交手，道奇全部吞敗。克蕭在退場後也克制不住情緒，怒摔手套洩憤。賽後克蕭表示：「我對自己很不滿，我想為球隊做出貢獻。失誤是比賽的一部分，誰都會犯，我只是氣自己而已。」

道奇雖在9局下反攻追回1分，但貝茲（Mookie Betts）最終在滿壘時遭到接殺，錯失逆轉機會。貝茲受訪說道：「我無法為大家說什麼，我只知道我要打得更好。」道奇目前仍暫居國西龍頭，今將在主場與雙城隊進行3連戰首戰，先發投手為大谷翔平，同時擔綱第2棒。

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道奇 克蕭

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