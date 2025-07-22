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MLB／前4次都成功交易轉隊 美媒看費爾柴德第5度DFA是挫折也是轉機

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台美混血外野手費爾柴德。 路透
台美混血外野手費爾柴德。 路透

勇士隊將台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）放進指定讓渡名單，這已是他生涯第5度遭到DFA，下一步動向充滿不確定性，美國媒體指出，費爾柴德仍可能吸引有外野戰力深度需求的球隊視線，接下來幾天將決定他棒球生涯的下一篇章。

現年29歲的費爾柴德，美職生涯走得相當曲折，過去先在2022年遭到3度DFA，分別是響尾蛇、水手、巨人隊，接著在今年3月也被紅人放進DFA名單，而過去4次全數都透過交易轉隊，延續大聯盟生涯。

費爾柴德在勇士擔任替補外野手，出賽機會相當有限，多是後段代守或代跑登場，累積出賽28場、51打數，如今也在球隊需要清出40人名單位置的情況下被割捨，生涯第5度遭到DFA。

美國媒體分析指出，費爾柴德的生涯已經經歷許多起伏，這一刻對他來說可能是挫折，但也可能是能在大聯盟重建自我的轉機，費爾柴德的未來充滿不確定性，他需要的是一支願意給他機會的新球隊，他的球技仍可能吸引有外野需求的球隊視線。

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勇士 大聯盟 費爾柴德

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