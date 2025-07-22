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MLB／活到老投到老！45歲希爾傳再返大聯盟 效力14隊追平紀錄
45歲左投希爾（Rich Hill）的大聯盟生涯，可望推進第21季、14隊，消息指出，皇家即將把他升上大聯盟，總教練奎塔羅（Matt Quatraro）並未證實消息，僅回應：「先看看今天比賽發展吧！」明天皇家面對小熊隊的先發投手目前仍然留白。
希爾從2005年展開大聯盟生涯，至去年為止，已經連20季都在大聯盟留下出賽紀錄。他在今年5月與皇家簽下小聯盟合約，合計出賽11場（2場新人聯盟、9場3A），取得4勝4敗、防禦率5.22。
儘管防禦率偏高，但皇家仍對希爾的控制力給予好評，在3A的42局投球賞出45K，其中7月13日單場送出10K，為1992年萊恩（Nolan Ryan）後，再有45歲投手能在職業層級賽事達到單場雙位數奪三振。
奎塔羅雖不願證實是否即將啟用希爾，但談到這名老將的表現時，他表示，「他做得非常好，以成績來看，他有些起伏，但當他的控球到位時，他的表現確實出色。」
一旦希爾正式晉升，皇家將是他在大聯盟的第14支效力球隊，追平傑克森（Edwin Jackson）的效力最多球隊紀錄，而傑克森是在17季效力14隊。
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