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MLB／台美混血費爾柴德遭勇士移出40人名單 面臨下放或轉隊

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MLB／台美混血費爾柴德遭勇士移出40人名單 面臨下放或轉隊

中央社／ 洛杉磯21日專電
費爾柴德遭勇士隊指定讓渡（DFA），面臨下放小聯盟或轉隊命運。 路透
費爾柴德遭勇士隊指定讓渡（DFA），面臨下放小聯盟或轉隊命運。 路透

台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天遭美國職棒亞特蘭大勇士隊指定讓渡（DFA），移出大聯盟40人名單，面臨下放小聯盟或轉隊命運。

勇士隊今天調動陣容，將費爾柴德移出大聯盟40人名單，以騰出名額給小聯盟升上來的捕手李昂（Sandy León）。

費爾柴德現年29歲，母親來自台灣。他在美國出生長大，最近5年登上美國職棒大聯盟MLB，先後效力亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人、辛辛那提紅人、勇士等隊，具備優異守備能力和飛快腳程，主要擔任替補外野手。

費爾柴德今年春訓接受中央社訪問，表達若一切順利，2026年世界棒球經典賽（WBC）願意代表台灣隊出賽。

費爾柴德原本與紅人隊有1年合約，年薪為大聯盟基本薪資76萬美元（約新台幣2250萬元）。不過開季前他遭到紅人指定讓渡，經由交易轉戰勇士。

當時勇士外野手普羅法（Jurickson Profar）因藥檢未過被禁賽80場，勇士緊急網羅費爾柴德入隊，擔任替補外野手。普羅法已經在7月初歸隊。

費爾柴德今年在勇士隊沒有太多發揮空間，5月底因滑壘導致右手小指受傷，缺陣2個多星期，本季總共出賽28場，51個打數敲11支安打，打擊率2成16，沒有全壘打。

費爾柴德遭移出40人名單後，進入指定讓渡程序，球隊須在7天內決定其去向。這段期間，其他球隊可透過讓渡程序認領並接手他的合約；若無球隊認領，勇士隊則可選擇將他下放小聯盟，或直接釋出成為自由球員。

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勇士 費爾柴德

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