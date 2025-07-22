逾百年來首次！北美商會促成洋基隊9月辦「台灣日」
北美洲台灣商會聯合總會20日宣布，他們促成與美國紐約洋基隊於9月10日共同舉辦「台灣日」，成為洋基隊創隊逾百年以來首次舉行台灣日活動；另外，聯合總會也預告接下來2個月內會有7場台灣日活動。
北美洲台灣商會聯合總會20日舉行記者會，宣布歷經一年的溝通協調之後，將於9月10日攜手美國職棒大聯盟中的紐約洋基隊，一同舉辦「紐約洋基台灣日」活動。
聯合總會指出，這是紐約洋基隊創隊122年來首次舉辦台灣日，具有深遠且指標性的文化意義，是台美棒球文化交流的突破，為台灣棒球文化與國際曝光再創高峰。
對此，曾效力於洋基隊的台灣球員王建民日前受訪時對此表示，「就覺得說，台灣真的是有被看到」。
北美洲台灣商會聯合總會表示，洋基隊是一支比較謹慎的球隊，很少舉辦類似活動，因此讓這場活動更具有歷史與情感的重量；洋基隊這次也贈送台灣球迷數量有限的球帽和球衣，上面繡有中華民國國旗和「Taiwan」的字樣，並以幸運數字「8」為球衣背號。
北美洲台灣商會聯合總會也預告說，到時會有神秘嘉賓負責在當天開球。
此外，聯合國第80屆大會即將於9月9日開會，北美洲台灣商會聯合總會也號召台灣民眾在當日一起聲援台灣參與聯合國、支持「UN for Taiwan」。
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