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MLB／貝茲、大谷翔平久違互換棒次 道奇教頭解釋原因

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平(右)和貝茲互換棒次。 法新社
大谷翔平(右)和貝茲互換棒次。 法新社

道奇今天對釀酒人一戰做出打擊棒次順序的變動，總教練羅伯茲（Dave Roberts）決定讓貝茲（Mookie Betts）改打第一棒，並將大谷翔平（Shohei Ohtani）排至第二棒。

如此改變的結果，深陷打擊低潮的貝茲在第2個打席敲出安打，這是他最近14個打數首支安打，隨後大谷翔平更轟出本季第34轟；但這樣的棒次安排並未為道奇帶來勝利，他們最終又以5比6敗北，本季面對釀酒人6戰全敗。

大谷翔平前一次沒有擔任開路先鋒已經要追溯到去年6月17日，當時也是貝茲扛第一棒。

羅伯茲賽後談到棒次重新調整，透露最重要的背後考量。「我想讓貝茲換個視角，讓他回到一棒位置，這是他最熟悉的棒次。我想，這可以幫助他進入『專注上壘』的心態，」羅伯茲表示，「這樣一來，他就能為大谷與後續打者鋪路。」

羅伯茲也強調目前如此調度只是暫時性，預定會在孟西（Max Muncy）傷癒回歸前維持這樣的打擊順序。「無論對上左投還是右投，目前暫定的作法就是讓Mookie打第1棒，希望這有助於提升他上壘的心態，進而而延續攻勢。」

貝茲今年攻擊表現寫下生涯12年最差，本季出賽91場，打擊率2成40和攻擊指數（OPS）0.684都創生涯新低，

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