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MLB／布萊恩胡逼近「巨怪」紀錄 全壘打王羅利連5戰熄火

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
華裔投手布萊恩胡。 美聯社
華裔投手布萊恩胡。 美聯社

水手隊今天繼續在西雅圖主場迎戰太空人隊，華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）先發6局失5分吞敗，水手終場3：11落敗，未能完成3連戰橫掃，終止5連勝，他說：「糟透了，至少可以說很令人沮喪，很多事都得怪我自己。」

水手今年4名球員入選明星賽，布萊恩胡生涯首次參賽，今天重返水手先發輪值，用91球完成6局任務，被揮出6支安打包括兩支全壘打，失5分有4分自責，中斷3連勝紀錄，戰績8勝5敗、防禦率2.91。

兩隊打完前5局3：3，布萊恩胡6局上被沃克（Christian Walker）、特拉梅爾（Taylor Trammell）接連轟出陽春砲，退場後兩名後援投手再失6分，水手無力挽回戰局。

布萊恩胡本季出賽19場有14場優質先發，勝場數、防禦率、奪三振115次都在隊上投手排名第1，而且開季連續19場投滿6局，離「巨怪」強森（Randy Johnson）在1993年締造的隊史紀錄只差1場；大聯盟最猛則是2015年效力道奇隊的葛蘭基（Zack Greinke），單季32場先發都投到6局以上。

大聯盟全壘打王羅利（Cal Raleigh）今天4打數1安打、被保送1次，連續5場比賽未開轟，全壘打數停在38支，打點則是83分，仍是美聯雙冠王。

太空人終止3連敗，本季攻下9分以上的11場比賽全部贏球，57勝42敗仍居美聯西區第1，水手53勝46敗，落後4場勝差，美聯外卡排名第2。

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水手 布萊恩

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