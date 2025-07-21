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MiLB／林昱珉優質先發6局狂飆7K 勇奪本季第2勝

中央社／ 台北21日電
林昱珉優質先發奪下個人本季第2勝。圖截自官網
林昱珉優質先發奪下個人本季第2勝。圖截自官網

亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發6局，投7次三振，失3分責失分，優質先發奪下個人本季第2勝；至於運動家高階1A投手沙子宸則是先發3局失5分苦吞敗投。

響尾蛇3A交手科羅拉多洛磯隊3A，林昱珉開賽1局下稍有狀況，被首名者敲出安打、盜上二壘，1人出局後接連被敲出3支安打，包括2支二壘打，失掉3分，三振抓到第2個出局數後投出保送，接著再投出三振、沒擴大失分危機。

林昱珉2局回穩，雖被敲出1支安打，但單局3個出局數都是三振抓下，3局下讓對手3上3下，4局下被敲出2支安打，但沒失分，5局下保送首名打者，接著製造雙殺、讓打者敲出滾地球出局，6局下再投出3上3下。

林昱珉總計用89球投6局，被敲出7支安打，投出7次三振、2次四壞保送，失掉3分都是責失分，最快球速149公里，球隊終場以5比4搶勝，林昱珉賽後防禦率5.91。

沙子宸先發對底特律老虎隊高階1A，總計用76球投3局，被敲出5支安打，投出2次四壞保送、3次三振，失掉5分責失分，球隊終場以0比6吞敗，沙子宸吞下本季高A第2敗，賽後防禦率8.40。

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林昱珉 沙子宸

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