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MLB／洋基後半季首輪系列力壓勇士 王牌投手群復原進度樂觀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
弗里德。 法新社
弗里德。 法新社

紐約洋基隊靠著穩健表現，系列賽以2勝1敗擊退強敵亞特蘭大勇士，持續緊咬美聯季後賽席次。

此外洋基先發輪值也傳來好消息，王牌左投弗里德（Max Fried）與菜鳥右投斯萊特勒（Cam Schlittler）在週末分別完成牛棚練投，預計將在對多倫多藍鳥的系列戰中登板。

「他應該沒問題可以投，」總教練布恩（Aaron Boone）週日賽後表示，「我對他的狀況感到樂觀。」

弗里德在對小熊比賽中因左手食指起水泡提前退場，僅投3局失4分（3自責），此傷勢已3度讓他進入傷兵名單。所幸此次狀況未進一步惡化，讓洋基鬆了一口氣。

在休兵前弗里德在20場先發中繳出2.43防禦率與1.008 WHIP，122局飆出113次三振、僅27次保送，是本季表現最穩定的先發之一。

24歲的斯萊特勒則是原定上週對勇士系列首戰登板，但因手臂上段痠痛而改由他人先發。他本月初完成大聯盟初登板，對水手投5.1局失3分，飆出7次三振展現潛力。斯萊特勒目前為《MLB Pipeline》洋基隊第10名潛力新秀。

史卓曼（Marcus Stroman）在對陣勇士隊的比賽中表現亮眼，主投6局僅被敲5安失1分，送出4次三振，繳出復出後連續第4場優質先發。

「他很會混搭球種，投得很有變化性，讓打者難以捉摸，」布恩稱讚道，「這是他連續4場幫助球隊贏球，這正是我們所需要的。」

史卓曼在受傷前三場先發共失12分，復出後21局僅失7分。他去年加入洋基首季表現不理想，休賽季又捲入交易傳聞，一度傳出將轉任中繼。如今，他在重返先發輪值後愈戰愈勇，展現出與生俱來的鬥志。

「他現在的投球就像一切都攸關生死，而事實上也確實如此，」布恩補充，「很多人曾經不看好他，但他從不退縮，一直都有那股不服輸的火。」

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