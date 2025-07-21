MLB／道奇教頭坦言隊員愈來愈沮喪 看到弗里曼被砸屏住呼吸

大谷翔平連續兩天轟出全壘打，道奇隊都贏不了球，今天又以5：6不敵釀酒人隊，不但在洛杉磯主場3連戰遭橫掃，而且短短兩周對戰6場全敗，戰況完全一面倒，總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言：「隊員愈來愈沮喪，我們表現實在不好。」

道奇雖在國聯西區保持領先，但近12戰慘吞10敗，一共被對手攻下71分、只得36分，洛杉磯時報指出，這是道奇從2018年至今，單看12場比賽最差表現。

道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）近況陷入低潮，羅伯茲昨天讓他休息，今天重返先發打線，暌違1年1個月再打第1棒，5打數唯一安打出現在3局下，改打2棒的大谷轟出兩分砲，本季第34轟出爐。

明星賽後還沒贏過球，「MVP打線」中的弗里曼（Freddie Freeman）今天6局下又被觸身球砸中，釀酒人先發投手昆塔納（Jose Quintana）投出88英里伸卡球直擊他的左手腕，可能暫時缺席比賽。

羅伯茲說：「那一刻我屏住呼吸，全隊都是如此，球隊正在陷入困境，可能失去一位球員4到6周，這顯然非常可怕。」

弗里曼此役兩次打數都被昆塔納三振，退場後經過X光檢查，還好沒有太大問題；羅伯茲表示，聽到檢查結果是陰性，實在鬆了一口氣，失去弗里曼太久真的很難克服，球隊僥倖躲過一劫。

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