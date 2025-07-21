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MLB／費城人先發投手群全面失靈 蘇亞雷斯：控球真的很糟

聯合新聞網／ 綜合外電報導
蘇亞雷斯。 路透社
蘇亞雷斯。 路透社

全明星週後的第一個系列戰，費城費城人先發投手群全面失靈。週日對戰洛杉磯天使的系列賽最終戰，左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）表現失常，僅投4.1局就被敲出8支安打，失掉6分全為自責分，球隊終場以2：8吞敗，系列賽僅拿下1勝。

「今天我的控球真的很糟。」蘇亞雷斯賽後表示，「所有球路都沒有準星，這是我們輸球的主因。」

這場比賽蘇亞雷斯共用了100球才撐完4.1局，賽季防禦率也從2.15暴漲至2.66。他是繼盧薩多（Jesus Luzardo）與「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）之後，費城人連3戰無法投滿5局的先發投手。3人合計僅投出13局就失掉13分，防禦率高達9.00。

教練湯姆森（Rob Thomson）指出蘇亞雷斯失利關鍵：「就是控球。他今天找不到變速球的感覺，也沒什麼讓打者揮空，對他來說非常不尋常。」

第2局成為失分重災區，蘇亞雷斯在一出局後連續被敲出4支安打，接著在滿壘情況下四壞保送楚奧特（Mike Trout），擠回一分。瓦德（Taylor Ward）隨後掃出清壘二壘打，一舉灌進3分，天使將比分拉開至5：0。

值得一提的是，瓦德本系列狀態火燙，12打數敲出5安，包括2支全壘打與3支二壘安打，合計貢獻8分打點。沃德是當前交易市場上備受關注的右打外野手，若天使未能在季後賽競爭中站穩腳步，他可能成為費城人補強的理想對象。

進攻方面，費城人全場僅敲出一支長打，來自坎普（Otto Kemp）的陽春砲，這也是他在市民銀行球場的首轟。「感覺很好，雖然希望這一轟能在更關鍵的時刻出現。」坎普說到。他此戰4打數敲出2安，但也發生2次守備失誤。

接下來，費城人將繼續主場迎戰波士頓紅襪，展開全明星後21場跨聯盟賽的第二階段。王牌惠勒（Zack Wheeler）將於週一先發，桑契斯（Cristopher Sanchez）則預計週二登板。湯姆森指出，球隊刻意安排讓這兩位頂尖投手多休幾天，以因應後半季的關鍵賽程。

目前費城人在國聯東區僅以半場勝差領先紐約大都會，季後賽席位爭奪戰逐漸白熱化。若要守住分區龍頭寶座，費城人必須儘快找回先發輪值的穩定表現。

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教練 紐約 東區 洛杉磯 波士頓

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