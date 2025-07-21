MLB／老虎終結6連敗率先達60勝 史庫柏躍居美聯防禦率王

老虎隊最近一勝難求，今天對遊騎兵隊之戰輪到王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）登板，優質先發無關勝敗，老虎8上靠維爾林（Matt Vierling）關鍵安打攻下致勝分，終場以2：1險勝，結束本季長6連敗，成為大聯盟本季首支60勝球隊。

小熊隊1：6不敵紅襪隊，挑戰第60勝失利，也被釀酒人隊追平戰績，兩隊59勝40敗並列國聯中區龍頭；老虎逃過客場3連戰遭橫掃命運，目前60勝40敗也是大聯盟唯一勝率6成球隊。

史庫柏6月30日投贏雙城隊，奪下本季第10勝後，接下來3場先發都未勝投，今天用105球完成6.2局任務，寫下本季單場投球數新高，只被揮出4支安打、失1分，飆出11次三振，戰績仍是10勝3敗。

值得一提的是，史庫柏防禦率從2.23降到2.19，躍居美聯防禦率王，在大聯盟只落後海盜隊史肯斯（Paul Skenes）的2.01，奪三振164次暫居第2，只輸紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）1次。

釀酒人隊培洛塔（Freddy Peralta）12勝暫居大聯盟勝投王，克羅謝、洋基隊弗里德（Max Fried）11勝並列第2，10勝投手包括史庫柏在內共有8人。

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