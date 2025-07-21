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MLB／賈吉開轟球場達32座 生涯351轟追平A-Rod洋基紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊「法官」賈吉本季第36轟出爐。 路透社
洋基隊「法官」賈吉本季第36轟出爐。 路透社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對勇士隊之戰1局上就開轟，本季第36支出爐，在大聯盟排名仍居第2，這是賈吉生涯第351支全壘打，追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）並列隊史第6，洋基終場4：2獲勝，本季對戰勇士3場2勝1敗落幕。

賈吉首局面對勇士先發投手霍梅斯（Grant Holmes），把93英里卡特球轟成中左外野方向409英尺陽春砲，攻下致勝分，幫助洋基一路領先到比賽結束。

賈吉4打數1安打、被保送1次，也吞下兩次三振，終止連4戰未有全壘打紀錄，明星賽後首轟出爐，目前落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）兩支全壘打， 國聯領先的響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）則以35轟排名第3。

賈吉本季打擊率3成52、安打128支仍居大聯盟之首，上壘率4成58、長打率7成25、OPS（整體攻擊指數）1.183也排名第1。

洋基隊史全壘打前5名是貝比魯斯（Babe Ruth）659轟、曼托（Mickey Mantle）536轟、賈里格（Lou Gehrig）493轟、迪馬喬（Joe DiMaggio）361轟、貝拉（Yogi Berra）358轟。

A-Rod生涯696轟在大聯史上排名第5，其中351轟是效力洋基12年紀錄，賈吉說：「A-Rod是傳奇、史上最優秀球員之一，自己成長過程一直關注他在洋基的表現，能夠追上這真是難以置信的榮譽，但未來還有更多。」

賈吉生涯首次在勇士主場Truist球場開轟，也是第32座下全壘打紀錄的大聯盟球場，在現役球員並列第3，前兩名是隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）36座、教士隊馬恰多（Manny Machado）34座。

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賈吉 洋基

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