MLB／大都會火力不振陷低潮 主帥點名三巨砲需挺身而出

紐約大都會在週日主場以3：2擊敗辛辛那提紅人，終止跨明星賽的3連敗頹勢。雖然比賽過程並不亮眼，終場險些翻車，但靠著幾次關鍵推進與積極跑壘，大都會總算在主場擺脫連日來的噓聲。

「有時候得分不容易時，你就得靠這些小事情贏球」總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後說道。

這場勝利對大都會來說意義重大，不僅避免被橫掃，也在近期10勝20敗的低潮中重拾士氣。先發投手彼德森（David Peterson）表現穩定，但真正奠定勝基的是第八局的「小球」戰術。

第八局下半，阿隆索（Pete Alonso）靠保送上壘，麥尼爾（Jeff McNeil）補上一支右中外野的二壘安打，將索托（Juan Soto）推進至三壘。再趁著托倫斯（Luis Torrens）的一壘滾地球攻下致勝分。

"The way he executed it, that's how you teach it."



Carlos Mendoza says the Mets had the contact play on when Juan Soto scored the go-ahead run in the 8th inning: pic.twitter.com/osbAalR4cX — SNY (@SNYtv) 2025年7月20日

「這就是教科書等級的跑壘，」門多薩如此評價。

第八局原本由終結者迪亞茲（Edwin Diaz）登板嘗試四出局救援，不料控球失準，加上一次觸身球，讓紅人扳成2：2平手。關鍵時刻迪亞茲三振史蒂芬森（Tyler Stephenson），才避免失分擴大並終結危機。

「這或許只是小小的亂流，」門多薩談到迪亞茲時說。「他今年表現一向穩定，這場也展現了關鍵的抗壓力。」

Carlos Mendoza credits Luis Torrens for making a mound visit to Edwin Díaz with the bases loaded and a 2-0 count in the 8th:



"I thought it was a key moment there." pic.twitter.com/76mAJAMsQF — SNY (@SNYtv) 2025年7月20日

不過，即便贏球，大都會的打線問題依舊明顯。索托承認自己近況不佳，林多（Francisco Lindor）本場4打數無安打，近39場比賽打擊率不足兩成，並已陷入19個打數未安打的低潮，更雪上加霜的是主砲阿隆索因為在機器打擊練習中被卡球而手部不適，未列入先發。不過他在第八局替補上場，並表示隔日應可歸隊。

大都會近期在得點圈打擊表現也相當掙扎。本場雖有小阿庫尼亞與貝提挺身而出，但包括溫托斯（Mark Vientos）與莫里西奧（Ronny Mauricio）在內的年輕球員仍未能穩定貢獻火力。

總管史登斯（David Stearns）面臨補強壓力，特別是在明星捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）即將自3A重返大聯盟的情況下，能否補足打線的破口將成關鍵。

門多薩強調：「我們還是需要林多、索托和阿隆索三人挺身而出，這才是球隊的核心火力。」

即使靠小球戰術搶下勝利，大都會若無法解決火力不振的根本問題，想在下半季延續競爭力，仍將面臨嚴峻挑戰。

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