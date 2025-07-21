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MLB／響尾蛇蘇亞雷斯連兩天雙響砲 超前大谷獨居國聯全壘打王
響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）在明星賽後砲火凶猛，今天對紅雀隊之戰首局轟出3分砲，3局下追加陽春砲，連續兩天締造單場雙響砲紀錄，獨居國聯全壘打王，幫助響尾蛇5：3獲勝，在主場完成3連戰橫掃。
今天賽前，蘇亞雷斯、道奇隊球星大谷翔平都是33轟，在國聯並列領先，大谷對釀酒人隊3局下揮出兩分砲，蘇亞雷斯更猛，開賽連續兩個打席都是全壘打，以35轟對34轟取得領先，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）32轟排名國聯第3。
值得一的是，蘇亞雷斯的打點也衝到85分，躍居大聯盟打點王，水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）83分退居第2，但38轟仍是第1。
蘇亞雷斯1局下砲轟紅雀先發投手米克拉斯（Miles Mikolas），幫助響尾蛇拉大到4：0領先，3局下二度對決又是全壘打，全場4打數2安打、攻下4分打點，這次3連戰5安就有4轟，包辦7分打點。
這是蘇亞雷斯最近5場第3次、本季第6次單場至少兩支全壘打，最誇張是4月27日對勇士隊之戰，成為大聯盟史上第19位單場4響砲的球員。
響尾蛇最近4連勝，勝率重返5成，本季打了100場比賽剛好50勝50敗，在國聯西區排名第4，落後榜首道奇8場勝差。
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