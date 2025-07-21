MLB／大谷34轟出爐位居國聯第2 釀酒人10連勝有6勝橫掃道奇

道奇隊球星大谷翔平，今天對釀酒人隊之戰3局下揮出兩分砲，連續兩天開轟，本季第34支全壘打出爐，但道奇投手群擋不住對方砲火，又以5：6落敗，在洛杉磯主場3連戰遭橫掃，本季對戰6場全敗。

釀酒人成為本季第4支打出10連勝的球隊，光是道奇就貢獻6勝，這也是釀酒人從1995年外卡制實施後，隊史第3次10連勝紀錄；由於小熊隊以1：6不敵紅襪隊，釀酒人59勝40敗追平小熊，並列國聯中區排名第1。

大谷1局下被釀酒人先發投手昆塔納（Jose Quintana）三振，3局下再度對決，在2壞球後逮中91英里伸卡球，轟成左外野方向378英尺兩分砲，幫助道奇擴大成3：0領先。

釀酒人4局上立刻反攻，從道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）的手中攻下3分，追成3：3平手，6局上攻勢再起，面對維西亞（Alex Vesia）、崔維諾（Lou Trivino）再得3分奠定勝基。

道奇雖在5、9局下各得1分，還是無法挽回戰局，連續兩天1分輸球，最近12場比賽吞下10敗，本季對釀酒人一勝難求，對戰6場只得15分，被攻下31分。

大谷今天改打第2棒，3打數1安打、攻下兩分打點，被三振、保送各1次，目前34轟在國聯排名第2，落後響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）1轟。

昆塔納先發6局只被揮出4支安打，但挨了兩轟，失4分奪下本季第7勝；克蕭投4.1局被揮出5支安打，失3分（1分自責）無關勝敗，崔維諾投0.1局失兩分吞敗。

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