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MLB／「MVP打線」OPS驟降 貝茲打擊掙扎更被調離道奇打線

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝茲近況陷入低潮，可能繼續缺席。 美聯社
貝茲近況陷入低潮，可能繼續缺席。 美聯社

道奇隊明星游擊手貝茲（Mookie Betts）近況陷入低潮，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天讓他徹底休息，但道奇又以7：8不敵釀酒人隊，本季對戰5場全敗；道奇官網指出，兩隊明天3連戰最後一戰，貝茲可能繼續缺席。

貝茲昨天4次打數掛零、被三振兩次，最近3戰12支0、吞下5K，本月打擊率只有1成88，整季2成41、全壘打11支、打點45分，教練團決定讓他暫時休兵，重新調整狀況。

羅伯茲認為，貝茲的心情確實受到這波低潮影響，必須好好觀察，他說：「我不知道要多久，可能一個晚上，也可能是兩晚，要看貝茲的精神狀態。」

「他想要打出好成績，不習慣像這樣掙扎，」羅伯茲說：「他的守備很棒，但有時你會覺得自己讓球迷和球隊失望，這種壓力對他來說很正常。」

道奇官網指出，貝茲不是唯一陷入難題的打者，他和大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）組成「MVP打線」，原來OPS（整體攻擊指數）達0.959，但從6月初至今掉到0.679。

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道奇 貝茲 羅伯茲

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